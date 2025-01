Messina, cede parte di muro di un rudere: impraticabile via Carrai FOTO

Il cedimento di una parte di muro perimetrale di un rudere oggi pomeriggio ha reso impraticabile la via Carrai, la strada che collega Viale Principe Umberto al Viale Boccetta a Messina.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia municipale e mezzi del Comune per transennare la zona e avviare i primi interventi di messa in sicurezza. Si è però resa necessaria la totale chiusura al transito dei mezzi nella via Carrai, come tra l’altro era già accaduto pochi mesi fa, proprio su indicazione dei Vigili del Fuoco per la pericolosità dello stesso rudere.

Una chiusura che rischia di creare non pochi disagi agli abitanti della zona e soprattutto per quelli di Puntale Arena. Per questo motivo si sta lavorando per riaprire al più presto la strada.