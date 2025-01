Inchiesta Asp di Messina, chiesta l’archiviazione per l’indagine sui presunti condizionamenti politici

Richiesta di archiviazione. È questa la penultima pagina di un’inchiesta che sin dal 2023 è stata molto travagliata e fonte di contrapposizioni tra gli stessi magistrati che se ne sono occupati. È l’inchiesta sull’attività dell’Asp di Messina e le presunte pressioni politiche in varie fasi temporali, che ha avuto un lungo e complesso iter per una profonda diversità di valutazioni tra Procura, Gip e Tribunale del riesame.

Adesso, a distanza di oltre due anni dai primi bagliori investigativi, proprio la Procura ha depositato una richiesta di archiviazione per la posizione degli ultimi quattro indagati rimasti, siglata dalla procuratrice aggiunta Rosa Raffa e dalla sostituta Roberta La Speme. Quindi, dopo un lunghissimo iter, secondo l’accusa allo stato non ci sono più gli elementi indiziari per la cosiddetta “ragionevole previsione di condanna”.

E gli ultimi quattro indagati rimasti rispetto ai tredici iniziali sono l’ex assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza, il parlamentare nazionale Tommaso Calderone, il suo segretario particolare Alessio Arlotta, e l’ex commissario straordinario dell’Asp di Messina Bernardo Alagna, il quale nel settembre del 2023 quando venne raggiunto dall’informazione di garanzia in cui apprese di essere indagato per l’ipotesi di corruzione si dimise subito.

L’ultimo nome in ordine di tempo che era stato coinvolto nell’inchiesta dai magistrati era quello dell’ex assessore regionale siciliano alla Salute Ruggero Razza, che era stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi del 319 quater c.p., ovvero “Induzione indebita a dare o promettere utilità” per un fatto specifico. La notizia che riguardava Razza era venuta a galla nel luglio scorso, e si ricavava da un nuovo atto di conclusione delle indagini preliminari per cinque indagati, diverso rispetto a quello notificato dalla Procura a gennaio del 2024, che invece prevedeva dieci indagati. La spiegazione di questa “duplicazione” la forniva la stessa pm La Speme nell’ultimo rigo del nuovo atto, in cui scriveva che «... il presente avviso di conclusione delle indagini preliminari sostituisce quello emesso in data 21.1.2024». A luglio 2024 quindi per gli altri cinque indagati coinvolti inizialmente a gennaio la Procura aveva proceduto allo stralcio, per richiedere l’archiviazione della posizione.

La vicenda che coinvolgeva Razza era sempre la stessa, il tema-chiave dell’inchiesta, la storia delle nomine all’ente sanitario di Messina che risaliva al 2021. Secondo l’ipotesi di reato, abusando della sua qualità di assessore regionale alla Sanità mediante la nomina di Bernardo Alagna a commissario straordinario dell’Asp 5 di Messina - all’epoca direttore generale f.f. dell’ente sanitario - avrebbe indotto quest’ultimo a promettergli indebitamente l’utilità consistente nella nomina di Domenico Sindoni quale direttore sanitario dell’Asp 5.