Controlli nelle stazioni, il bilancio di Polfer in Sicilia: nove indagati, due sanzioni e un mezzo sequestrato

9 indagati, 6.479 persone controllate, 41 veicoli controllati, 2 sanzioni amministrative elevate, 1 veicolo sequestrato: questo è il bilancio delle attività poste in essere dal Compartimento Polizia Ferroviaria per la Sicilia nel periodo tra il 23 dicembre 2024 ed il 7 gennaio 2025, grazie all’impiego di 666 pattuglie impiegate nelle stazioni di competenza e 53 servizi di vigilanza automontata svolti lungo le linee ferroviarie, in più rispetto all’anno precedente rispettivamente del 26% e 90%, nonché svolti 18 servizi antiborseggio in abiti civili sia negli scali che sui treni per contrastare furti e truffe ai danni dei viaggiatori.

Durante il periodo delle festività natalizie sono stati intensificati i servizi di competenza della Specialità in vista del maggior numero di viaggiatori previsti, sia per rientri dei siciliani nelle città di origine, che di turisti in visita nelle principali località turistiche dell’isola e sono stati effettuati 59 servizi di vigilanza a bordo di 90 treni, il 28% in più rispetto all’anno precedente.