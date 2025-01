Rassegna stampa 08-01-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

- Messina, non sarà immediato lo stop al servizio tranviario per i lavori di restyling

- Messina, l’ex caserma Nervesa in contrada Bisconte “cuore” del Piano Città

- Real Cittadella di Messina, consegnato il progetto di recupero: il modello è la fortezza di Mdina a Malta

PONTE STRETTO

- Ponte sullo Stretto, due visioni contrapposte: faccia a faccia tra due docenti di fama nazionale (ALLE 11)

IN PROVINCIA

- Patti, prelievo multiorgano in ospedale: è il primo eseguito al “Barone Romeo”

- Milazzo, vuoti d’organico in ospedale: medici e infermieri insorgono