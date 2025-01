Patti, prelievo multiorgano in ospedale: è il primo eseguito al “Barone Romeo”

È stato effettuato ieri all’ospedale “Barone Romeo” di Patti il primo prelievo multiorgano nella storia della struttura sanitaria di via Mazzini. L’intervento è stato effettuato su una donna pattese di 61 anni, deceduta in seguito ad una emorragia cerebrale.

La generosità della donna (che aveva espresso in vita l’assenso alla donazione degli organi) e l’autorizzazione concessa dai familiari hanno aperto nuove prospettive di vita per alcuni pazienti in attesa di trapianto.

Dopo l’obbligatorio periodo di osservazione e la verifica della morte cerebrale da parte del collegio medico, è stato eseguito nella tarda mattinata di ieri il prelievo di fegato, cuore, reni e cornee (queste ultime inviate alla “Banca degli occhi”). Ad effettuare l’intervento di espianto sono state due equipe: una proveniente dall’Ismett di Palermo, l’altra dal Policlinico di Bari, atterrata ieri di buon mattino all’aeroporto Fontanarossa di Catania.