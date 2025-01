Messina, tre storie di vita e una sola grande vocazione: il sacerdozio. E' festa per Salvatore, Claudio e Pierpaolo

Tre storie di vita, una sola grande vocazione, il sacerdozio: è stato un giorno di festa il 7 gennaio per tre giovani messinesi - Salvatore Di Blasi, Claudio Sirni e Pierpaolo Pellico - che dinanzi all’arcivescovo Giovanni Accolla hanno pronunziato il loro “sì” al Signore. Con gli occhi colmi di emozione i tre giovani ordinati si apprestano ad iniziare un cammino che in questo anno santo diventa segno concreto di speranza. Salvatore, 30 anni il 21 gennaio prossimo, ha avvertito la chiamata di Gesù attraverso le varie esperienze vissute nella parrocchia di S. Giovanni a S. Stefano Briga (in particolare come catechista e animatore dell’oratorio) dov’è cresciuto spiritualmente. Dopo la maturità scientifica e diverse esperienze lavorative - al fianco del papà falegname e poi in una farmacia - è entrato in seminario per intraprendere il cammino vocazionale e contestualmente intraprendere gli studi teologici che ha concluso lo scorso anno con la specializzazione in Catechetica.

Pierpaolo, 26 anni compiuti il 6 gennaio scorso, e un cammino di fede iniziato da giovanissimo come ministrante nella parrocchia San Marco Evangelista di Mili San Marco. Subito dopo la maturità classica l’ingresso al seminario arcivescovile San Pio X; da qualche mese oltre a collaborare nella segreteria arcivescovile, ricopre l’incarico di collaboratore pastorale nella comunità di S. Elena. Claudio, 26 anni, un legame fortissimo sin da bambino con la sua parrocchia d’origine, San Francesco d’Assisi a San Licandro, e il sogno di diventare cuoco. Nell’ultimo triennio di studi all’Istituto Antonello, un’esperienza professionale importante in un ristorante della città e una relazione sentimentale con una ragazza della parrocchia. D’un tratto l’arrivo della “chiamata” fa sì che ciò che lo aveva reso felice fino a quel momento era diventato un peso e non lo aiutava più ad essere sereno” e quindi la decisione di entrare in Seminario e il conseguimento del Baccalaureato in Teologia come Pierpaolo.