Messina, possibile prenotare online la carta d’identità elettronica: tutte le modalità disponibili

A partire da lunedì 13 gennaio, i cittadini potranno prenotare online un appuntamento per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE) presso il Comune di Messina. Grazie a un sistema innovativo e semplice, sarà possibile scegliere in autonomia orari e giorni disponibili, rendendo il servizio più accessibile e comodo per tutti.

L’assessore ai servizi al cittadino, Massimiliano Minutoli, ha sottolineato l’importanza di questo passo: “È un altro passo avanti di quelle che sono le attività di semplificazione dei servizi in favore dei cittadini”.

Come funziona il servizio

Per prenotare un appuntamento, è sufficiente seguire questi passaggi:

Accedere al sito dedicato: https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/. Cliccare sulla sezione “Cittadini”. Compilare i campi richiesti nella pagina “Prenota un appuntamento in comune” e selezionare il riquadro "Non sono un robot". Scegliere una data disponibile e cliccare su “Continua”. Selezionare un orario tra quelli proposti e cliccare su “Continua”. Indicare se si preferisce ritirare la CIE in comune o riceverla tramite posta e cliccare su “Accedi” per salvare l’appuntamento. Al momento dell’accesso, scegliere se accedere con CIE o SPID oppure selezionare “Registrazione” per inserire nuovamente i dati richiesti e confermare l’appuntamento. È importante notare che i recapiti (email o telefono) possono essere intestati a una persona diversa da chi prenota. Salvare la conferma e presentarsi il giorno e l’ora concordati.

Servizio tradizionale sempre disponibile