Caronte&Tourist Isole minori, è il giorno dello sciopero: ridotti i traghetti per le Eolie

Si terrà oggi, 8 gennaio, lo sciopero dei marittimi imbarcati sui mezzi di Caronte&Tourist isole minori indetto da Ugl Mare e Porti. “La decisione di indire lo sciopero – dichiara Antonella Di Maio – coordinatrice in Sicilia dell’organizzazione sindacale trova trova fondamento nella decisione dell’azienda messinese di modificare l’organizzazione del lavoro, poiché tale iniziativa comprometterebbe l’occupazione, cambierebbe la vita dei lavoratori e ridurrebbe gli standard qualitativi e sicurezza oggi raggiunti dall’azienda. In previsione dello sciopero la compagnia ha predisposto lo schema dei servizi minimi da assicurare da e per le isole minori individuando navi e lavoratori comandati.

Nello specifico la società comunica che, nelle ventiquattr’ore di sciopero (dalle 8 dell’8 gennaio alle 7.59 del 9 gennaio), saranno in servizio tre navi da e per le Isole Eolie; una nave da e per le Egadi; una nave da e per le Pelagie; una nave da e per Pantelleria e una nave da e per Ustica. Ulteriori informazioni saranno disponibili online sul sito del Gruppo (carontetourist.it). Messaggi informativi saranno trasmessi a bordo delle navi in servizio.