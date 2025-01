Stabilimento ex Sanderson di Messina, futuro ancora tutto da scrivere

Con la consegna delle aree ex Sanderson al Comune, si apre un nuovo capitolo nella storia dello stabilimento di Pistunina. Le prossime puntate sono tutte da scrivere, soprattutto tenendo in considerazione le istanze del territorio messinese, le volontà dell’Amministrazione Basile e le idee di quel Comitato che da tempo si batte per la reale valorizzazione del sito.

Il momento spartiacque del passaggio della titolarità dei quasi otto ettari di terreno e di ciò che resta della fabbrica agrumaria di un tempo si è quindi concretizzato con l’approvazione all’Ars dell’emendamento alla Finanziaria regionale fortemente caldeggiato da Sud chiama Nord. Ma adesso si apre una serie di interrogativi. Che fine farà il progetto “U locu da fera” legato al precedente Esecutivo targato Musumeci? La Regione continuerà a percorrerlo? Ci sono margini di manovra per la realizzazione di qualcos’altro, come il Parco urbano proposto dal Comitato ex Sanderson? L’idea originaria del Centro congressuale potrà essere rivista? Oppure il Comune di Messina ne cavalcherà una di propria forgia, magari in un’altra porzione della sterminata area da bonificare?

Un futuro accompagnato, però, da condizionali d’obbligo e forti dubbi, se non vere e proprie critiche, soprattutto da parte del Comitato ex Sanderson, che continua a bollarle come calate dall’alto e prive di un confronto preventivo col territorio. Idee ambiziosissime che affinché siano trasferite dalla carta in azioni concrete dovranno passare dalle forche caudine della bonifica dai veleni, abbattimento di vecchi manufatti, lunghe riedificazioni. Fattore per nulla trascurabile sono i costi: 50 milioni di euro preventivati per l’opera. E il cronoprogramma? Altri tre mesi per le indagini, sei per la progettazione vera e propria, tre per autorizzazioni, due anni e mezzo per demolizione, ricostruzione e attività esterne, oltre ai tempi del collaudo. Ecco perché molti ritengono la soluzione di un nuovo e grandissimo Parco urbano a Pistunina più utile, fattibile ed economica.