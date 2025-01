Messina, inchiesta ospedale Papardo: prelevati campioni nelle sale operatorie di Cardiochirurgia

E’ stato effettuato questa mattina il prelievo dei campioni nelle sale operatorie di Cardiochirurgia dell’ospedale Papardo di Messina, sotto sequestro nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla procura sulle morti di alcuni pazienti e che conta 11 indagati. La procura ha conferito l’incarico a una consulente per effettuare l’esame nelle sale operatorie. Sono stati prelevati dei campioni che adesso dovranno essere analizzati per verificare l’esistenza di eventuali agenti patogeni.

Il prelievo doveva essere fatto prima circa due settimane fa ma era poi slittato a dopo le feste di Natale. Intanto i familiari di un medico 70enne deceduto nel dicembre 2023 hanno presentato un esposto alla procura di Messina. L’uomo, Salvatore Nastasi, affetto da una patologia cardiaca, fu sottoposto ad intervento chirurgico di sostituzione valvolare mitralica eseguito nel maggio 2023 all’ospedale Papardo.

«Dopo le prime dimissioni- ricostruisce in una nota l’avvocato Massimiliano Fabio del foro di Patti, a cui si sono rivolti i familiari dell’uomo - il paziente continuò a manifestare tuttavia difficoltà e stanchezza diffuse venendo nuovamente ricoverato presso lo stesso ospedale Papardo con la diagnosi di sospetta endocardite su protesi mitralica biologica, ovvero grave complicanza da infezione batterica. In avanti seguirono altri due ricoveri nel reparto di medicina, a seguito di accesso tramite pronto soccorso, con parametri vitali instabili e condizioni generali particolarmente critiche. Durante l’ultimo ricovero il paziente fu contagiato da Covid, evidenziato da tampone eseguito il giorno antecedente il decesso, sopraggiunto in data 25 dicembre 2023».