Lipari, borgo a rischio: l’incubo mareggiata

L’ultima violenta mareggiata, nel caso ce ne fosse stato ancora bisogno, ha evidenziato come la situazione della borgata di San Gaetano, nella frazione liparese di Acquacalda, è di forte criticità. È serio rischio, in caso di eventi meteomarini più estremi, per la pubblica incolumità.

Basti pensare a quanto accaduto nel dicembre del 2019, quando i marosi sventrarono la sede stradale, penetrando sin dentro le abitazioni e le attività turistico-commerciali, creando per fortuna solo danni materiali, seppure ingenti. Da allora sono almeno una mezza dozzina gli interventi che la pubblica amministrazione ha dovuto attuare per ripristinare, ad ogni violenta mareggiata, i danni alla sede stradale che scorre nelle immediatezze della spiaggia.

Per addivenire, nel più breve tempo possibile, ad un intervento completo e risolutore, il Comune di Lipari ha presentato alla Regione (Dipartimento ambiente) tutta la documentazione necessaria per l’avvio della procedura di valutazione d’incidenza ambientale (Via), relativa al progetto per i lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza del lungomare della piccola borgata eoliana, paradiso estivo per i turisti, inferno o poco meno per i residenti in inverno.