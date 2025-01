In agonia il castello di Capo d’Orlando: abbandonato da chi doveva tutelarlo

Uno dei monumenti più rappresentativi della storia di Capo d’Orlando rischia di scomparire sotto la furia degli agenti atmosferici. È il castello di Orlando ubicato sul pianoro del Monte della Madonna e che, da un’altitudine di 100 metri sul mare, si staglia sulla cittadina,.

Del maniero federiciano, logo della città paladina e che gli orlandini appellano impropriamente “Castello di Orlando“ in memoria del passaggio di Orlando e dei suoi paladini che si recavano per le crociate in terra santa e che ha dato il nome alla città, sono rimasti solo i muri portanti. Anche il grande arco dell’accesso principale, visibile da ogni punto della pianura sottostante, crollò anni fa a causa di un nubifragio cancellando dal panorama cittadino uno dei riferimenti storici più amati.

In questi giorni le ultime burrasche hanno sbriciolato anche le parti inferiori dei muri portanti lato ponente le cui pietre sono scivolate verso il basso, e si deve solo al muro a secco realizzato dalla Curia Vescovile di Patti, nella cui diocesi rientra Capo d’Orlando, se la scalinata d’accesso al Santuario non sia stata raggiunta dai relitti.