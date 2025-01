Comune di Messina, si è chiuso un altro Natale “milionario”

Concerti in piazza, mercatini, sfilate, appuntamenti in ogni quartiere della città. Con l’Epifania si chiude un’altra stagione natalizia ricca di eventi per Palazzo Zanca, che da anni, ormai, punta sul brand “Messina Città della musica e degli eventi” per mettere in moto quell’indotto che ruota attorno ad un programma ormai spalmato su tutto l’anno. Una strategia voluta dall’ex sindaco Cateno De Luca (che dopo il Covid invertì una rotta che, all’inizio del mandato, sembrava andare verso tutt’altra direzione, con tanto di concerti annullati allo stadio Scoglio) e rilanciata, in piena continuità come per ogni altro aspetto, dall’amministrazione di Federico Basile. Il Natale e l’estate sono i due momenti clou e, per questo, sono anche i periodi durante i quali si allargano di più i cordoni della borsa del Comune.

La fonte da cui si attinge per coprire le spese è per lo più sempre la stessa da quattro anni a questa parte: i finanziamenti Poc Metro, attraverso i quali è stato costruito il grande tesoretto (in origine 15 milioni di euro) del progetto “Sostegno Pmi Card”. Un progetto che, in una prima fase, prevedeva un percorso di sostegno passivo a favore delle imprese colpite dalla crisi derivante dall’emergenza Covid e, per le fasi successive, «un piano promozionale multilivello e di lungo periodo ai fini di rilancio del territorio». E quel piano promozionale è, appunto, quello chiamato “Messina Città della musica e degli eventi”, aggiornato più o meno semestralmente in funzione degli appuntamenti più importanti organizzati per le stagioni estive e natalizie.

l “cuore” di quest’ultimo periodo è stato ovviamente piazza Duomo. Qui si sono tenuti i due concerti di Arisa e Clementino e lo show di Capodanno targato Rds. Per i due cantanti, che si sono esibiti il 27 e il 28 dicembre, il costo totale (Iva inclusa, come tutti quelli che citeremo da qui in avanti) è stato di 152.900 euro e l’organizzazione è stata affidata all’associazione BM Produzioni Musicali della catanese Antonella Michieli. In occasione del concerto di Clementino, sul palco si è esibita anche, per una “ospitata”, Sthepani Ojemba, in arte Ste, cantautrice napoletana di origine nigeriana: solo questa parte è costata 11.550 euro, organizzatrice la società Le Chansonnier Management di Agrigento, di Cesare Lima.

Anche per questo periodo natalizio non è mancato il contributo delle società partecipate. Atm Spa ha portato in giro il suo autobus “musicale”, garantendo anche servizi aggiuntivi come, ad esempio, le navette da e per il presepe vivente di Castanea. La Messina Social City si è dedicata, soprattutto, all’organizzazione degli spettacoli per famiglie (e soprattutto bambini) nelle ville «incantate» nell’ambito del progetto “La magia del Natale”: in questo gli allestimenti sono stati affidati ad una ditta di Tivoli, in provincia di Roma, la Light Project Global srl, per un totale di 91.500 euro (sempre Iva inclusa). Ha stanziato, invece, ben 200 mila euro la Messinaservizi per un progetto complessivo di arredi a verde, allestimenti artistici e l’installazione degli alberi di Natale in tutta la città.