Messina, scontro auto moto in via Garibaldi: un 17enne è ricoverato al Policlinico

Un ragazzo di 17 anni è ricoverato nel reparto di chirurgia toracica del Policlinico a seguito delle ferite riportate in un incidente che si è verificato ieri sera poco dopo le 21 in via Garibaldi. Il giovane centauro in sella alla sua moto 125 di cilindrata è finito sull'asfalto dopo l'impatto con una Fiat Panda avvenuto all'altezza dell'incrocio con la via I Settembre per cause che la Polizia municipale sta accertando. E' stata una pattuglia in normale servizio a rilevare l'incidente dopo che il ragazzo è stato soccorso prontamente da un'ambulanza del 118. In un primo momento è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Piemonte, poi il trasferimento al Piemonte dove i sanitari gli hanno riscontrato varie lesioni e versamenti polmonari bilaterali.