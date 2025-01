Svincoli per i cantieri di Rfi a Taormina, Sant’Alessio Siculo, Nizza di Sicilia e Itala: torna a riaccendersi la speranza

Si riaccendono le speranze per la costruzione degli svincoli provvisori di cantiere sull’autostrada A18 Messina-Catania, finalizzati ad agevolare la costruzione della nuova linea ferroviaria Giampilieri-Fiumefreddo “scaricando” la Statale 114 e i lungomari dai traffici aggiuntivi legati al transito dei mezzi pesanti.

Rete Ferroviaria Italiana, dopo lo stop giunto lo scorso giugno a seguito della richiesta di valutazione preliminare dei progetti, ha avviato adesso al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica la procedura di Valutazione impatto ambientale per la costruzione di quattro svincoli provvisori a Taormina, Sant’Alessio Siculo, Nizza di Sicilia e Itala.

La procedura è ancora alle battute iniziali alla Direzione generale valutazioni ambientali del Mase e risulta attualmente sottoposta a verifica amministrativa.

Lo scorso anno il Ministero si era espresso in merito agli allacci di Sant’Alessio Siculo e Nizza di Sicilia, sostenendo come gli interventi si collocassero nelle immediate vicinanze del tessuto urbano, in contesti territoriali caratterizzati dalla presenza a distanza molto ravvicinata di edifici residenziali, attività imprenditoriali, scuole e altri siti sensibili, suggerendo la presentazione dell’istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale.