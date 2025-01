Stromboli, le capre invadono anche il cimitero di Ginostra: danneggiate alcune tombe

Ormai è un’invasione. Solo che non è un film di fantascienza e gli invasori non sono gli alieni. Gli appelli di qualche giorno fa sono caduti nel vuoto. E Ginostra, frazione di Stromboli con sulle spalle problemi mai risolti, si ritrova a fronteggiare una nuova emergenza «sfuggita di mano».

Le capre hanno occupato il borgo dell’isola «e a Ginostra gli abitanti sono in pericolo», sottolinea Gianluca Giuffrè, portavoce del comitato civico: «Oltre duemila capre stanno letteralmente distruggendo il villaggio nel silenzio delle Istituzioni. Dopo l'elipista e la piazza della chiesa è toccato al nostro cimitero che è stato profanato e le cui tombe sono state danneggiate dalle capre. Si pone un serio problema anche a livello igienico oltre che di protezione civile e dell'incolumità degli abitanti. Abbiamo più volte scritto e chiesto al Sindaco di Lipari ed ai vari Enti regionali di intervenire ma nessuno si degna di rispondere. Ginostra appartiene ancora al Comune di Lipari? – si chiede Giuffrè – . E l'amministrazione comunale e i vari enti regionali sono capaci di difendere i loro cittadini da una mandria di capre? Non c'è pace neanche per i defunti».

Nei giorni scorsi il portavoce del comitato ha riferito tutto ai carabinieri: «Nei prossimi giorni presenteremo una denuncia-querela perché possano essere accertate le responsabilità, e chiedere un risarcimento per danni morali e materiali. Per il resto possiamo solo dire protestare nei confronti di Istituzioni incapaci di tutelare i propri cittadini».

Intanto tutto tace anche per quanto riguarda l’analoga problematica nell’isola di Alicudi, dove si è in attesa di un nuovo piano per trasferire gli animali, visto che il precedente non è stato possibile attuarlo.