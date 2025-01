Barcellona, lavori al Ponte Mela: nuova proroga per la consegna. Ultimazione prevista per aprile 2025

Si allungano ancora una volta i tempi per il completamento dei lavori di consolidamento e ricostruzione dell’impalcato del Ponte Mela, infrastruttura fondamentale di proprietà della Città Metropolitana, che collega i comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo lungo la Strada Provinciale 75/b. La ditta esecutrice, “Z. Costruzioni S.r.l.” di Aragona, associata a: “Athanor Consorzio Stabile Scarl”, con sede in Bari, aveva inizialmente richiesto una proroga di sei mesi per la consegna dell'opera, ma l'Ufficio Regionale del Genio Civile di Messina diretto dall’ingegnere Santi Trovato, che rappresenta la Stazione appaltante in sostituzione della Città Metropolitana e che cura anche la direzione dei lavori, ha concesso un'estensione di 120 giorni, posticipando il termine ultimo per l’ultimazione dell’opera viaria, al 10 aprile 2025. Tra le ragioni che hanno portato a questa decisione figurano diversi ostacoli tecnici e organizzativi lamentati dall’impresa esecutrice: La rimozione di cavi elettrici interferenti da parte di Enel ha subito ritardi, così come le operazioni di spostamento della rete fognaria situata vicino a una delle pile del ponte. Inoltre, come è noto, è stato necessario rivedere la progettazione delle travi per adeguarsi ai limiti di carico imposti dal Consorzio Autostrade Siciliane, per il semplice fatto che i viadotti autostradali non sono nelle condizioni di sopportare carichi eccessivi di trasporti speciali. A ciò sono state aggiunte le condizioni meteorologiche, con forti piogge che hanno spesso reso impraticabile l'area di cantiere, e l'ordinanza regionale del luglio 2024, che vietava attività esposte al sole nelle ore centrali della giornata, hanno ulteriormente rallentato i lavori.