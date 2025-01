Barcellona, due cellulari e accessori nascosti in una cella del carcere

Sono ormai all’ordine del giorno i sequestri all’interno della casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto dove, nonostante l’attento servizio svolto dalla Polizia Penitenziaria, che costantemente blocca ogni azione fuorilegge, non si rinuncia al tentativo di introdurre telefoni cellulari, sostanze stupefacenti ed altro materiale vietato.

Questa volta, nel corso di una perquisizione all’interno di una cella della Quinta sezione, sono stati recuperati 2 smartphone di ultima generazione, 2 cavetti per caricabatterie con annessa spina in modo da poter tenere sempre nella massima efficienza l’apparato e un paio di cuffie bluetooth complete di custodia necessarie per poter conversare senza destare sospetti di alcun tipo. Insomma tutto quanto necessario per poter mantenere costantemente i contatti con il mondo esterno nonostante il regime detentivo. Apparecchi telefonici ed accessori sono stati posti immediatamente sotto sequestro ed ora l’autorità giudiziaria avvierà quanto di competenza per risalire anche ai numeri chiamati.