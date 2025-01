A Messina i saldi piacciono ai giovani: “Abituati a comprare online, ma girare tra le vie in un clima ancora natalizio è impagabile“ FOTO

Ieri è iniziato ufficialmente il periodo dei saldi invernali , e Messina non si è fatta trovare impreparata . Nonostante il maltempo, il centro città era vivo e animato da una folla di persone di tutte le età, pronta a sfruttare le occasioni delle svendite stagionali. Le strade, trafficate come non mai, sono diventate il palcoscenico di una città che, seppur avvolta da un freddo pungente, ha accolto con entusiasmo questa prima giornata di saldi. Piazza Cairoli, ancora addobbata con le luci natalizie, ha contribuito a creare un’atmosfera magica , un invito imperdibile a passeggiare tra negozi e vetrine. Se è vero che i saldi richiamano tutti i tipi di acquirenti, i veri protagonisti di questa prima giornata sono stati i ragazzi e le ragazze messinesi. Giovani che hanno approfittato dell'occasione per rinnovare il guardaroba, fare regali o semplicemente concedersi qualche acquisto extra. Annachiara Benedetto , ad esempio, non ha esitato a raccontarci il motivo che l'ha spinta ad approfittare dei saldi: «Ho aspettato questi giorni per fare il regalo di Natale a mio padre, un po’ in ritardo, ma poi ho anche trovato qualcosa per me. I saldi sono sempre un'opportunità da non perdere, soprattutto quando si tratta di trovare regali giusti».

Accanto a lei, Cristina Gambadoro, che si è concessa un giro a piazza Cairoli, un'abitudine ormai consolidata: «Vengo sempre in centro durante i saldi, ma devo ammettere che, ultimamente, compro molto di più online. Non c'è niente da fare, è più comodo e trovo più scelta. Però il centro di Messina ha sempre il suo fascino, e mi piace passeggiare, vedere cosa offrono i negozi». Leonardo Virga, invece, ha approfittato dei saldi per fare qualche acquisto in vista della festa della Befana. «Ho comprato due pigiami da regalare agli amici, un pensiero simpatico per l’occasione. Il clima natalizio che ancora si respira in città mi ha ispirato», racconta così del suo giro tra le vetrine. Al suo fianco, Marco Costantino, che approfitta di ogni occasione per passeggiare per il centro: «Ogni tanto è bello venire in centro, prendersi un caffè e fare due chiacchiere. Non sono un grande amante dei saldi, ma mi piace vedere la città così viva». Altri giovani, come Andrea Prudente, Francesco Cirillo e Luca Loperfido, hanno deciso di vivere il centro di Messina in modo più rilassato, approfittando di una giornata di sole ma fredda per passeggiare senza un obiettivo preciso. «Siamo venuti per girare un po' e godere dell'atmosfera. I saldi? Li sfrutteremo, ma non è la priorità di oggi», raccontano, sorseggiando un aperitivo. Nonostante la competizione dell’e-commerce, il centro di Messina resta un punto di riferimento per chi vuole vivere l'esperienza dello shopping dal vivo. Le vetrine sono l'invito a un percorso tra negozi che, tra tradizione e modernità, sanno come attrarre i passanti.

Il contrasto tra il freddo invernale e il calore delle luci natalizie di piazza Cairoli rende questa stagione un’occasione perfetta per immergersi nel cuore pulsante della città, dove ogni angolo racconta una storia, e ogni passo è un’opportunità per riscoprire la vivacità di un centro che non dorme mai. I saldi sono solo il pretesto per un’esperienza che, soprattutto a Messina, resta una tradizione che va ben oltre l’acquisto. E anche se le offerte online non sono mai lontane, il fascino della città, con le sue strade affollate, la sua storia e la sua energia, rimarrà sempre irresistibile per chiunque decida di scoprire cosa ha da offrire. «Messina si conferma un luogo dove la tradizione dello shopping convivono con l’entusiasmo di chi, in questo periodo, approfitta di ogni angolo del centro per vivere l'atmosfera dei saldi e godersi un po' di magia – racconta Adriana Bosurgi – tra acquisti e passeggiate nel cuore della città. Io ad esempio ho comprato solo un panettone per i miei amici, con la scusa però mi sono persa tra le luci della città».