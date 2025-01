Taormina, tribune del “Bacigalupo” verso l’agibilità: potrà ospitare fino a 1200 spettatori

Un impianto agibile, con una maggiore capienza di pubblico e adeguato alle normative vigenti. È l’obiettivo che l’amministrazione comunale di Taormina punta a raggiungere per lo stadio “Valerio Bacigalupo”, divenuto un cantiere nell’ultimo anno con l’avvio lo scorso febbraio dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico finanziati nel 2023 dal governo nazionale, con un contributo di 751.140 euro a valere sui fondi del Pnrr, per la posa del manto in erba sintetica di ultima generazione e l’installazione di un impianto fotovoltaico da 18 kw sugli spogliatoi.

Interventi completati ad ottobre, ma che non hanno interessato tutte le parti dell’impianto sportivo. Così, il Comune, su proposta dell’assessore allo Sport Mario Quattrocchi, ha deciso di proseguire e stanziato altri 249.500 euro di fondi propri per un altro progetto di ristrutturazione e adeguamento normativo per l’ampliamento della capienza della tribuna e l’ottenimento dell’agibilità del campo sportivo, allo scopo di migliorare la fruizione degli spalti aumentandone la capienza massima, attualmente limitata a meno di 200 posti e portandola ad almeno 1.200 posti. L’Ufficio tecnico ha quantificato in 249.500 euro il costo dei lavori mancanti, consistenti nella realizzazione degli accessi da utilizzare in caso di evacuazione e per eventuali emergenze, nella suddivisione dei settori della tribuna e in interventi di ripristino e recupero degli elementi a servizio degli spalti. Quindi, affidato l’incarico all’ing. Francesco Mento di Messina per la redazione del progetto esecutivo, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori, per un importo contrattuale di 38.972 euro.