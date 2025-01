San Filippo del Mela, aggredisce e maltratta la ex moglie: arrestato un 43enne

Nella giornata di oggi, agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Barcellona Pozzo di Gotto, con la quale sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un uomo di quarantatré anni residente a San Filippo del Mela, già noto alle forze dell’ordine.

L'uomo è ritenuto presunto responsabile del delitto di maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex moglie dalla quale era separato; le condotte, iniziate nel mese di maggio dell’anno scorso, si sarebbero reiterate fino ai giorni nostri e, in alcune occasioni, si sarebbero verificate anche alla presenza del figlio minore della coppia. La misura scaturisce da serrate indagini espletate dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Milazzo, sotto le direttive della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, diretta dal Procuratore Capo dott. Giuseppe Verzera. L’attività ha permesso di acclarare, con puntuali riscontri, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’odierno arrestato L’uomo, già condannato in precedenza per maltrattamenti in famiglia commessi in danno della stessa vittima, nonostante destinatario della misura aggiuntiva del divieto di avvicinamento emesso dal giudice, era solito recarsi presso l’abitazione della donna, nei confronti della quale continuava ad assumere comportamenti aggressivi e ad utilizzare espressioni ingiuriose, facendole capire che controllava i suoi movimenti.