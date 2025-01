Pnrr, Messina si conferma prima in Sicilia

Messina fa la parte del leone con i suoi progetti di riqualificazione territoriale e di rinnovamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Gli interventi finanziati dal Pnrr-Piano nazionale di ripresa e resilienza, in corso di attuazione, sfiorano la cifra del miliardo di euro per tutta la Sicilia (esattamente 997 milioni), l’11,15 per cento del totale nazionale. L’Isola, dunque, è la seconda regione italiana per consistenza di fondi e Messina è prima in Sicilia con 25 progetti per un importo complessivo di 303 milioni di euro. Seguono Catania (molti più progetti, ben 107, ma meno finanziamenti, 214 milioni in tutto), Palermo (80 progetti, 212 milioni di euro), poi Trapani (78 milioni), Ragusa (47), Siracusa (46), Agrigento (44), Caltanissetta (33) ed Enna (16).

«Riqualificazione edilizia e rigenerazione territoriale sono le nostre linee guida – afferma il sindaco Federico Basile –. Con 303 milioni di euro stanziati per 25 progetti, la nostra città si posiziona al primo posto tra le province siciliane, dimostrando che la politica del fare porta risultati concreti. A chi prova a criticarci senza guardare ai fatti, rispondiamo con i numeri: questo è il frutto di un impegno costante e di una buona amministrazione. Non parole, ma progetti concreti che trasformeranno Messina e miglioreranno la qualità della vita dei cittadini. Dalla rigenerazione urbana del progetto “PinQua” ai nuovi alloggi con fondi ministeriali, dal risanamento delle aree sbaraccate a Piani urbani integrati: sono solo alcuni esempi tra le opere finanziate con i fondi che il Comune di Messina è riuscito ad ottenere vincendo i vari bandi pubblici. Messina è un esempio di come il Pnrr possa diventare un'opportunità reale per il nostro territorio. Felici di queste soddisfazioni – aggiunge Basile – perché, nonostante siamo sicuri dell'ottimo lavoro svolto in materia di risanamento, rigenerazione urbana ed emergenza abitativa, sapere di essere la prima città siciliana in termini assoluti per volume di risorse captate per noi è, comunque, motivo di orgoglio. Questo perché il risanamento e l'emergenza abitativa sono stati uno dei grandi temi dai quali è partita l'azione amministrativa del sindaco De Luca ed oggi lo è con questa Amministrazione, grazie ai fondi che si è riusciti ad ottenere con progettazioni efficaci e concrete. Voglio ricordare che dal 2018 ad oggi sono stati consegnati oltre 400 alloggi per l'emergenza abitativa con conseguente demolizione di aree baraccate e lavori di rigenerazione urbana».