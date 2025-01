Messina, incendiati i carrellati della differenziata in piazza Immacolata di Marmo

Ennesimo atto vandalico stanotte a piazza Immacolata di Marmo dove sono stati incendiati i mastelli della differenziata. Non è stato un gran belvedere per i messinesi e i visitatori che stamattina si sono trovati a passare di lì per entrare in cattedrale: “si tratta di un gesto che mortifica la bellezza della città e dei nostri monumenti” ha commentato il delegato arcivescovile per la Cattedrale mons. Roberto Romeo, dispiaciuto per l’accaduto. Mi auguro che fatti del genere non si ripetano più e auspico che anche le Forze dell’ordine alle quali siamo sempre grati per il servizio svolto, possano vigilare di più.