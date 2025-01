Messina, affidato il progetto di messa in sicurezza della scuola Cannizzaro-Galatti

Il progetto di messa in sicurezza statica e sismica della scuola Cannizzaro Galatti è stato ufficialmente affidato. L’edificio, che ospitava studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado prima del trasferimento, necessario per motivi di sicurezza, sarà oggetto di interventi significativi.

A occuparsi della progettazione sarà l’ingegnere Massimo Gaetano Polisano, mentre l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (Csf) è stato assegnato all’ingegnere Agostino Maurotto.

Questo rappresenta un passo importante verso l’avvio dei lavori, con un investimento complessivo pari a dieci milioni di euro.

La scuola Cannizzaro Galatti è chiusa completamente dal settembre 2023, dopo il trasferimento di studenti, docenti e personale. Questa decisione è stata presa perché l’edificio risultava privo del certificato di agibilità, rendendo necessario un intervento urgente per garantirne la sicurezza. Già nell’agosto 2023, il sindaco Basile aveva firmato un’ordinanza che decretava la chiusura del plesso, citando la necessità di interventi urgenti per il consolidamento statico della copertura e per il miglioramento sismico, al fine di garantire maggiore sicurezza in caso di terremoto. La relazione tecnica eseguita dalla Cascone Engineering srl, incaricata dei rilievi strutturali, aveva confermato la necessità di interventi immediati sull’edificio principale, risparmiando però la palestra. Quest’ultima, secondo i tecnici, non richiede al momento lavori di consolidamento.