Mazzarrà Sant'Andrea, 32 milioni per la definitiva messa in sicurezza

Sarà firmato il prossimo 9 gennaio, presso il MASE (Mistero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) l’accordo quadro che sblocca di fatto i fondi PNRR per la definitiva messa in sicurezza della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea

L’accordo sarà ratificato alla presenza del Ministro, Onorevole Gilberto Pichetto Fratin; del Presidente della Commissione Bicamerale per il contrasto dei disagi derivanti dall’Insularità, Onorevole Tommaso Calderone; dell’Assessore Regionale, Onorevole Roberto Di Mauro; del Sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea, Carmelo Pietrafitta; del dirigente generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti, dott. Arturo Vallone e dell’Ingegnere Capo del Genio Civile, dottore Santi Trovato. L’Accordo di Programma Quadro viene sottoscritto d’urgenza a causa della grave crisi ambientale che ha coinvolto la comunità mazzarrese e quella dell’intero comprensorio.

Alla messa in sicurezza del sito di contrada Zuppà, saranno destinati fondi per oltre 32 milioni di euro che serviranno per la progettazione, direzione, esecuzione e collaudo degli interventi necessari per il confinamento della sorgente primaria di contaminazione, il risanamento delle matrici ambientali, per la chiusura e riqualificazione delle aree relative alla discarica dismessa. “Sono felice di poter condividere con i miei concittadini e con la cittadinanza dell’intero comprensorio questo risultato - ha commentato entusiasta il Sindaco Carmelo Pietrafitta - Il 9 gennaio, a Roma, scriveremo una pagina importante per la tutela ambientale del nostro territorio. Finalmente non saremo costretti a convivere con una vera e propria bomba ecologica e raggiungiamo un traguardo per il quale ci siamo spesi senza risparmiarci.