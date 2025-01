L’incanto dei colori, dei suoni e dei profumi del presepe vivente di Trappitello

L’incanto dei colori, dei suoni e dei profumi della tradizione nel racconto di alcune fra le più note Natività realizzate a Messina e provincia - i presepi viventi di Curcuraci, Castanea e Trappitello. Un racconto emozionante in onda nello speciale che Rtp propone con le voci e i volti dei protagonisti che animeranno le varie scene: ultimo appuntamento con il presepe vivente di Trappitello, in onda domani alle 15,15 circa (e in replica lunedì 6 gennaio e martedì 7 allo stesso orario). Il presepe sarà visitabile oggi dalle 17,30 alle 20,30; domani dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19,30; lunedì 6 gennaio dalle 17 alle 20,30). La rappresentazione, fra le più artistiche e suggestive della Sicilia che celebra il ventennale, rivive grazie all’impegno della comunità parrocchiale del Sacro Cuore guidata da padre Tonino Tricomi. Si deve a lui l’idea di aver trasformato la fattoria didattica (che nel corso dell’anno è curata dagli stessi parrocchiani) che si trova nel giardino della storica chiesetta di Santa Venera, in un suggestivo presepe vivente, realizzato in uno spazio di circa 700 metri animato da oltre 200 persone tra figuranti e volontari. Un viaggio nel tempo fra tradizioni e 40 antichi mestieri come quello del ciabattino (figura storica del luogo impersonata da Carmelo Munafò 91 anni che ha sempre fatto questo mestiere), con strutture (palmento, frantoio, mulino, maglio) realizzate da artigiani locali. Nel 2022 ha registrato il record di presenze con 29mila visitatori in 10 giorni.