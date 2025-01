Lavori all'ex hotel Riviera di Messina: prorogati fino al 15 marzo i provvedimenti viari sul viale della Libertà

È stata disposta una proroga fino al 16 marzo 2025 dei provvedimenti viabili riguardanti il lato ovest della carreggiata ovest di Viale della Libertà, 193, nei tratti antistanti l'immobile dell'ex Hotel Riviera.

La proroga è necessaria per consentire alla Ricciardello Costruzioni S.p.A. di proseguire i lavori di riconversione dell'ex struttura alberghiera nella nuova Casa dello Studente.

I lavori di riqualificazione dell'ex Hotel Riviera rientrano in un progetto di valorizzazione urbana, trasformando un immobile storico in uno spazio destinato agli studenti. Per agevolare le attività edilizie, è stata adottata una serie di misure viabili che interessano la viabilità della zona, garantendo sia la sicurezza dei cantieri sia la continuità della circolazione stradale.

Le restrizioni al traffico, inizialmente introdotte con l'ordinanza n. 755 del 21 giugno 2022, sono state successivamente prorogate con numerose altre ordinanze dirigenziali, fino alla più recente, n. 1169 del 5 settembre 2024. La nuova proroga assicura la validità delle misure viabili già in atto fino al 16 marzo 2025.