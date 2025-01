Eolie, salto di qualità con la spinta del Pnrr

L’affidamento dei primi incarichi ai tecnici – sui quali ci soffermiamo in maniera dettagliata nel pezzo a fianco – aggiunto al via libera lo scorso novembre della realizzazione della “Casa di comunità” a Lipari, sblocca il piano di interventi previsti dal Pnrr “Isole verdi” per le sei isole del Comune di Lipari. Risorse importanti che se ben spese consentiranno all’arcipelago di fare il salto di qualità grazie al miglioramento di servizi sino ad ora problematici (soprattutto nel settore idrico).

Certo si registra qualche ritardo rispetto ai tempi di marcia ma il sindaco Riccardo Gullo, attento a seguire le procedure ministeriali, è fiducioso che alla fine possano concretizzarsi quegli interventi auspicati, o meglio inseriti nella pianificazione che tre anni addietro il Comune di Lipari ha inviato al ministero della Transizione Ecologica che ha approvato le schede progetto (attenzione, non i progetti) presentate per un totale di 53 milioni di euro. Una fase preliminare visto che dall’idea si dovrà passare alla concretezza, con un bando per la selezione dei tecnici che dovranno poi realizzare i progetti veri e propri, nonché verificare la fattibilità delle stesse schede. È chiaro che questa è la fase delicata perché, oltre ai soldi, occorrono le risorse umane per dare attuazione al complesso iter e soprattutto rispettare i tempi di ciascun cronoprogramma.