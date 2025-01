San Filippo del Mela, in fiamme l'auto dell'ex assessora del Comune Carmen De Matteo e del marito

Incendio nella notte, a San Filippo del Mela, ai danni dell'auto appartenente all'ex assessora del Comune filippese Carmen De Matteo e al marito. L’episodio è avvenuto in strada, e precisamente in via Crispi, dove la vettura si trovava parcheggiata. "Esprimo la mia più sentita solidarietà e vicinanza a Tonino Donato e Carmen De Matteo per il danneggiamento della loro autovettura, data alle fiamme stanotte e completamente distrutta - riferisce il vicesindaco Valentino Colosi -. Un atto vile e indegno, estraneo a una società civile. Auspico che le Forze dell'ordine possano presto individuare e assicurare alla giustizia chi si è macchiato di tale ignobile condotta". Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri che faranno chiarezza sulle cause per capire se l'incendio sia stato di natura dolosa o se si è innescato come conseguenza di un guasto. L'episodio ha seminato inquietudine in paese.