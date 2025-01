Messina, sventagliata di proiettili contro un cartello la notte di Capodanno sul viale Giostra

Hanno fatto tiro a bersaglio contro un cartello stradale, approfittando della confusione per i festeggiamenti della notte di Capodanno. Il segnale stradale è stato bucato da sventagliata di proiettili. È accaduto sul viale Giostra a Messina, durante la notte del 31 dicembre.

Qualcuno ha deciso di salutare il nuovo anno esplodendo diversi colpi di pistola contro un segnale stradale che si trova all’altezza dell’area dove sorge il mercato. Si tratta di un cartello che indica l’attraversamento pedonale rialzato. Il cartello stradale è stato centrato da almeno sette colpi che lo hanno sforacchiato ma ha anche diverse ammaccature e un foro di una dimensione maggiore rispetto agli altri.

Non è escluso dunque che siano state utilizzate due armi diverse. Sulla vicenda indagano gli agenti delle Volanti. Intanto proseguono gli accertamenti sull’auto incendiata la notte di Capodanno in via Pietro Castelli a Gravitelli. L’auto, forse una carcassa abbandonata, era stata piazzata in mezzo alla strada e data alle fiamme. Sull’episodio sono in corso indagini da parte della polizia municipale.