Giardini Naxos, lavori a Ortogrande: indagati il sindaco e due tecnici comunali

Avvisi di garanzia per sindaco e due tecnici del Comune di Giardini Naxos. Il primo cittadino Giorgio Stracuzzi, l’arch. Sebastiano La Maestra (responsabile dell’Ufficio tecnico dall’1 novembre 2019) e Francesco Galeano (responsabile dal febbraio 2018 all’ottobre 2019) sono accusati di rifiuto di atti d’ufficio in concorso e hanno ricevuto dalla Procura della Repubblica di Messina l’avviso di chiusura indagini preliminari e contestuale informazione di garanzia firmata dalla sostituta Francesca Bonanzinga. I tre, difesi dagli avvocati Claudio Faranda, Ferdinando Logorelli e Maria Claudia Giordano, sono indagati per la vicenda del costone roccioso del quartiere Ortogrande in quanto, secondo l’accusa, «indebitamente rifiutavano un atto del proprio ufficio che doveva essere compiuto senza ritardo per ragioni di sicurezza pubblica: in particolare omettevano di eseguire lavori di messa in sicurezza (ovvero opere di manutenzione ordinarie e straordinarie) del costone roccioso di Ortogrande nonostante la zona fosse qualificata come P3 (livello di pericolosità) nel Piano di assetto idrogeologico, e nonostante la presenza di abitazioni e strutture alberghiere». Reato accertato il 24 febbraio 2023, data del sopralluogo degli inquirenti.

Le indagini, condotte dalla Sezione di polizia giudiziaria della Polizia municipale della Procura peloritana, sono partite dopo la querela sporta il 13 giugno 2022 da Alfio Giuseppe Emanuele Romeo, amministratore unico e legale rappresentante della società “Immobiliare I Portali Spa” con sede a San Giovanni La Punta (Catania), proprietaria di un albergo e di un appezzamento di terreno a Ortogrande, nella quale veniva segnalato un grave pericolo che incombe sulla struttura alberghiera e sulle abitazioni a causa dell’instabilità del costone roccioso, dal quale si sono verificati frane e distacchi di materiale lapideo. Tra la società “Immobiliare I Portali Spa” e il Comune i contenziosi vanno avanti da anni e un’ordinanza di luglio del Tribunale ha ordinato al Comune di eseguire i lavori.