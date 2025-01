Danni del maltempo, 1,8 milioni di euro per 13 comuni della zona ionica del Messinese

Arrivano i contributi economici per 13 comuni della zona ionica che hanno subìto danni durante le ondate di maltempo di ottobre, novembre e dicembre dello scorso anno.

Eventi meteo avversi che hanno provocato frane, smottamenti, diffusi allagamenti e deflussi lungo le strade con gravi danneggiamenti delle reti viarie, delle infrastrutture oltre alle pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale.

Il Dipartimento regionale della Protezione civile, ricevute le segnalazioni dei Comuni e le relazioni del Servizio provinciale, ha stanziato 4.666.000 euro per la provincia di Messina, di cui 1.876.000 euro per il comprensorio ionico per interventi di somma urgenza già eseguiti e per altre opere necessarie a mettere in sicurezza i centri abitati.

Ecco la ripartizione dettagliata delle risorse. Alì, 80.000 euro per ripristino viabilità, acquedotto e impianto illuminazione pubblica e 40.000 euro per ripristino attraversamenti viabilità sul torrente Alì; Antillo, 28.000 euro per sgombero detriti dalla viabilità comunale e di penetrazione agricola e ripristino acquedotto danneggiato; Furci Siculo, 70.000 euro rimozione fango e detriti frazione Grotte e lungo la viabilità comunale; Gallodoro, 50.000 euro per la messa in sicurezza di una casa crollata al fine di consentire la riapertura della via San Rocco, ripristino muri crollati nella villetta comunale e in via Aurelio Saffi, ripristino carreggiate dissestate e strada di accesso al serbatoio, crollo di pietre e massi in via Domenico Cacopardo; Giardini Naxos, 150.000 euro per danni a rete stradale, sistema smaltimento acque meteoriche, tratti di asfalto divelto, buche, danneggiamenti a grate e tombini; Graniti, 200.000 euro messa in sicurezza strada Postoleone, lavori acquedotto e serbatoio, danneggiamenti municipio e impianto illuminazione; Malvagna, 30.000 euro rimozione fango, riparazione condotta acque bianche parte bassa via Ciacata; Motta Camastra, 40.000 euro lavori su Ss 185 San Cataldo e 170.000 euro interventi su serbatoio, conduttura idrica e manto copertura deposito; Nizza di Sicilia, 70.000 euro per lavori emergenziali sul torrente Landro e per pulizia e ripristino viabilità comunale e 400.000 euro per rifacimento muri d'argine torrente Landro, intervento ripristino funzionalità idraulica contrada Volpone, ripristino funzionalità strada pressi tiro a volo, ripristino funzionalità idraulica tombinatura strada arginale torrente Nisi; Pagliara, 10.000 euro riduzione rischio residuo a monte dell’impianto di sollevamento fognario contrada Canalello; Sant’Alessio Siculo 170.000 euro messa in sicurezza strada interpoderale Giletto-Leone e ripristino cornicione sommitale Poliambulatorio; Savoca, 18.000 euro crollo muro in via San Michele; Taormina, 350.000 euro strada di accesso all’ospedale-messa in sicurezza versante sovrastante il parcheggio (stima dal Genio civile).

Alla Città metropolitana assegnati 300.000 euro per vari interventi tra i quali quelli sulle Strade provinciali 25 (Roccalumera-Mandanici), 25/b (Allume/Sciglio), 27 (Nizza di Sicilia-Fiumedinisi), 28 (Alì Terme-Alì) e sulle Provinciali agricole Alì-Itala e Fiumedinisi-Santissima