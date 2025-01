Ponte sullo Stretto, la guerra dei ricorsi al Tar del Lazio

La Regione Calabria contro il Comune di Villa San Giovanni e la Città metropolitana di Reggio. Le associazioni ambientaliste, tra le quali il Wwf, contro il parere favorevole (con prescrizioni) rilasciato dalla Commissione Via-Vas del ministero dell’Ambiente, la cui sottocommissione Via (quella che si occupa specificatamente della Valutazione d’impatto ambientale) è coordinata dall’eco-avvocata Paola Brambilla, presidente del Wwf Lombardia. Il ministro Salvini contro le associazioni ambientaliste che «dicono no al Ponte e preferiscono migliaia di navi e traghetti che vanno avanti e indietro inquinando acqua e aria».

Che il collegamento stabile nello Stretto sia, da sempre, terreno divisivo, di polemiche e di visioni contrapposte, non è certo una novità. Le dispute riguardano non solo il piano strettamente politico ma anche quello tecnico-amministrativo e giuridico-giudiziario. Ma procediamo con ordine.

Le conferme di Salvini Il vicepremier lo ha ribadito anche nel primo giorno del nuovo anno: «L’approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto è prevista entro poche settimane, tra gennaio e febbraio. Ci stanno lavorando i tecnici, decine e decine dei migliori ingegneri d’Italia e del mondo e in questo inizio d’anno ci sarà approvato il progetto di un’opera che unirà non solo Messina e Reggio Calabria-Villa San Giovanni, ma Sicilia, Calabria, Italia, Germania, Nord Europa: tempo, salute, soldi, inquinamento risparmiati». E qui arriva la stoccata alle associazioni ambientaliste che hanno promosso il ricorso al Tar del Lazio: «È assolutamente surreale che gli ambientalisti, o pseudo-ambientalisti, ambientalisti fake o radical chic, che di ambiente capiscono poco, dicano di no al Ponte e preferiscano migliaia di traghetti che vanno avanti e indietro inquinando acqua a aria. Il Ponte farà risparmiare tempo, denaro e inquinamento: 140mila tonnellate di Co2 non emesse nell’aria, oltre a creare una quantità notevolissima di posti di lavoro».