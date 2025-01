L’anno del rilancio è appena arrivato: così S. Agata immagina il futuro

Il 2025 è l’anno del Porto dei Nebrodi e della definizione di altre opere fondamentali, della necessità di rilancio della macchina amministrativa e di una maggiore efficienza dei servizi, più in generale della ricerca dell’impulso giusto per ridare slancio al tessuto economico e produttivo e l’appeal dei giorni migliori alla città di Sant’Agata Militello.

Porto dei Nebrodi arriva il lieto fine?

È il 31 luglio 2025 l’ultima fatidica scadenza, fissata ormai da mesi, per il tormentato cantiere aperto sette anni fa per l’opera più importante e strategica per l’intero hinterland. «Le decisioni prese sono state vincenti, con l’impresa abbiamo stabilito il cronoprogramma e siamo fiduciosi perché vediamo che si lavora abbastanza alacremente», commenta il sindaco.

Ripascimento, lungomare, asse viario

Accelerazione indispensabile anche su altre opere a cominciare dal ripascimento del litorale e la ricostruzione del lungomare devastato dall’erosione. «Aspettiamo la convocazione della conferenza dei servizi ed il decreto di finanziamento per 12,5 milioni di euro già destinati per la ricostruzione del muro paraonde dalla caserma Carabinieri sino a villa Falcone e Borsellino – spiega Mancuso –. Sul ripascimento la copertura finanziaria è in sicurezza ma c’è un cambio di linea dal precedente Po Fesr al Poc per cui attendiamo l’ok dal Dipartimento regionale Ambiente per firmare il contratto con l’impresa aggiudicataria. L’asse viario sta rispettando il programma, con difficoltà d’interlocuzione con Rfi che abbiamo risolto. A breve partiranno i lavori di villa Bianco ed abbiamo recuperato ritardi su vecchi finanziamenti per la messa in sicurezza dei torrenti».