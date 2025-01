I grandi tesori archeologici di Messina e provincia: in viaggio tra le scoperte più belle degli ultimi tempi

Un grande passato archeologico da far conoscere. Messina e la sua provincia sono veri e propri forzieri di memoria con centinaia di siti che testimoniano la presenza di evidenze importantissime per conoscere soprattutto la storia dei greci e dei romani che nei secoli precedenti hanno fondato e popolato dalle nostre parti intere città.

E per far conoscere a tutti questo immenso patrimonio, purtroppo “seminascosto” anche a causa della grave mancanza a Messina di un vero e proprio museo archeologico, abbiamo voluto fare il punto della situazione con la soprintendente ai Beni culturali Mirella Vinci e il team che da anni lavora nei vari cantieri sparsi tra la città e la provincia, composto dalle archeologhe Giusy Zavettieri, Maria Ravesi e Nunzia Ollà.

«La maggior parte dei rinvenimenti, che sono di grande valore - ci spiega Mirella Vinci -, sono il risultato dell’attività di sorveglianza che la Soprintendenza ai Beni culturali di Messina svolge sul territorio, esercitando un capillare controllo sia attraverso i propri funzionari, per gli interventi di carattere privato, sia attraverso i professionisti esterni abilitati ad eseguire le attività sui beni culturali sul fronte degli interventi pubblici».