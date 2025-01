Concorso per vigili urbani a Messina: dal 20 gennaio le prove fisiche

L’ultima tappa era stata quella 19 novembre scorso, con la pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova di efficienza fisica, dopo aver superato la prova pre-selettiva. Adesso il concorso per 100 nuovi agenti della polizia municipale entra nel vivo: la Commissione esaminatrice si è riunita il 27 dicembre scorso e ha stabilito che le prove fisiche si svolgeranno nel campo di atletica “Cappuccini” di via Torrente Trapani, come peraltro previsto dal disciplinare del bando, secondo un calendario di 8 turni, più un turno di recupero per i candidati eventualmente rinviati. «L’esito della prova di efficienza fisica non dà luogo ad un punteggio, ma esclusivamente ad un giudizio di idoneità-inidoneità e non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito». Un'ulteriore scrematura, dunque, dopo quella che si era già conclusa a novembre, quando erano rimasti in 649 ad ambire alla divisa della polizia municipale, dopo gli iniziali 7 mila aspiranti, poi diminuiti (con una percentuale record di rinunce di oltre il 60 per cento) a 2.786.

Per le prove fisiche è stata sorteggiata la lettera “O” e il calendario è questo: inizieranno le donne, il 20 gennaio, dalle 8, da Padiglione a Casagrande e il 30 gennaio da Catalano a Natoli Timpirino; poi toccherà agli uomini, il 31 gennaio da Occhipinti a Spina, il 7 febbraio da Squillace ad Arrigo, il 13 febbraio da Assennato a Catalano, il 14 febbraio da Caudo a Di Mitri, il 21 febbraio da Di Raimondo a Locorotondo e il 27 febbraio da Lollo a Novak.

La registrazione dei candidati avrà inizio alle 8 e si concluderà alle 9, chi si dovesse presentare oltre l’orario indicato verrà escluso. La prova fisica consisterà in sollevamenti alla sbarra continuativi, corsa, piegamenti sulle braccia continuativi e salto in alto.