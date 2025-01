Si perde nei Nebrodi e scivola in dirupo innevato: 64enne fungaiolo salvato dal Soccorso alpino

Un'operazione di soccorso sanitario si è conclusa con successo sui Nebrodi, in territorio di San Piero Patti (Messina), durante la mattinata del primo giorno dell'anno. I Tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) della Sicilia - Stazione Etna Nord sono intervenuti in seguito all'allertamento della Centrale Operativa del 118 di Messina per recuperare un cercatore di funghi di 64 anni residente a Sant’Angelo di Brolo.

L'uomo, munito di calzature non idonee per le condizioni del terreno, è scivolato lungo un pendio ripido, innevato e ghiacciato, precipitando per decine di metri. Nell'incidente ha riportato una frattura a un arto inferiore, contusioni e altri traumi. Le squadre del CNSAS, giunte nell'area di Contrada Merenda, hanno prestato le prime cure all'infortunato, proteggendolo dall'ipotermia, immobilizzandolo e collocandolo in una barella speciale adatta al trasporto in ambienti impervi.