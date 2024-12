Rassegna stampa 31-12-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Ponte sullo Stretto: la sfida del Governo per il 2025

EDITORIALE

L’anno che verrà e il nostro ruolo: ritroviamo tutti insieme la speranza per il futuro

IL COMMENTO

Le effusioni politiche tra De Luca e Schifani: quel confine tra pragmatismo e trasformismo

LA FINANZIARIA

La “saga” dei contributi all’Ars: la solita abbuffata clientelare

Sviluppo, opportunità e prebende: dalla Finanziaria in arrivo per i Nebrodi 6,5 milioni di euro

IN PROVINCIA

Itala, maltratta la giovane moglie: arrestato 43enne messinese

Capo d’Orlando, il mare invade le case: ormai i sopralluoghi non servono più

A Capo d’Orlando c’è una colonnina per le auto elettriche che… inquina il paesaggio