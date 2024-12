Messina Social City, altri 7 stabilizzati nel penultimo giorno dell'anno: un 2024 da record!

La Messina Social City chiude il 2024 con un risultato straordinario: la stabilizzazione di ulteriori 147 dipendenti, un traguardo che rappresenta non solo la fine del precariato per tanti lavoratori, ma anche una garanzia di continuità e qualità per i servizi sociali garantiti alla cittadinanza. Solo ieri, lunedì 30 dicembre, 7 nuovi contratti sono stati firmati, confermando l’impegno dell’Azienda Speciale nel promuovere un modello di gestione innovativo, basato sull’internalizzazione dei servizi. Messina Social City è stata istituita con una visione chiara: superare il vecchio modello di gestione affidato a terzi e garantire stabilità ai lavoratori e ai servizi. Fin dalla sua nascita, nel 2019, l’Azienda ha garantito il transito di 493 dipendenti, a cui si sono aggiunti 159 lavoratori stabilizzati nel 2022. Con le stabilizzazioni del 2024 per 147 dipendenti, oggi l’organico conta un totale di 799 risorse umane a tempo indeterminato, impegnate nelle politiche sociali. Il sindaco Federico Basile ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto: "Questo risultato è il frutto di una visione che ci accompagna sin dalla nascita di Messina Social City, grazie alla volontà dell’allora sindaco Cateno De Luca, di costruire un modello di welfare basato sull’internalizzazione dei servizi, in cui i lavoratori siano parte integrante e stabile di un progetto a lungo termine. L’eliminazione del precariato non è solo un obiettivo raggiunto, ma un messaggio di crescita per tutta la comunità. L’azienda speciale rappresenta il cuore pulsante della nostra capacità di lavorare per garantire servizi di qualità e in continua crescita".

Anche l’assessora alle Politiche sociali, Alessandra Calafiore, ha voluto sottolineare il valore del percorso intrapreso: "Messina Social City rappresenta un esempio concreto di come il welfare possa evolversi verso modelli più inclusivi e innovativi. Le stabilizzazioni raggiunte quest’anno sono il risultato di una gestione che valorizza il capitale umano e punta a garantire servizi di eccellenza alla comunità. Questo traguardo non solo consolida la struttura aziendale, ma rappresenta una grande vittoria per i lavoratori e per tutta la città". La presidente di Messina Social City Valeria Asquini ha sottolineato l’importanza del contributo delle risorse umane nel lavoro quotidiano dell’Azienda: "Ogni persona stabilizzata è molto più che un lavoratore, è una risorsa che, con le sue competenze, il suo impegno e la sua passione, contribuisce quotidianamente a rispondere ai bisogni dei tanti beneficiari. In un’Azienda come la nostra, che opera nel campo delle politiche sociali, sono le persone a fare la differenza. Questo percorso di stabilizzazione non solo dà valore ai lavoratori, ma permette all’Azienda di crescere e di rispondere alle sfide quotidiane con professionalità e dedizione".