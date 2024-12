Messina: sequestrati "botti di Capodanno" illegali in un negozio di casalinghi, denunciato il titolare

Nel corso di una perquisizione nella zona del Viale Europa, la Squadra Mobile ha scoperto circa 80 fuochi d’artificio privi del marchio CE, requisito fondamentale per garantire la conformità agli standard di sicurezza. Gli artifizi erano illegalmente detenuti in un negozio che ufficialmente vendeva articoli casalinghi.

Il sequestro ha portato alla scoperta di circa 10 chili di materiale esplosivo, classificato come pericoloso e vietato alla vendita. Gli artificieri della Polizia di Stato hanno immediatamente preso in custodia il materiale per neutralizzarne il potenziale rischio, che avrebbe potuto compromettere la sicurezza dei cittadini durante le celebrazioni di fine anno.

Il titolare dell’attività è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Messina con l’accusa di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti, un reato che prevede severe sanzioni penali.