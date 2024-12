Messina, scorre acqua potabile nella sede stradale di Camaro superiore

“Qualcuno svegli il presidente Amam Alibrandi perché da 20 giorni consecutivi scorre acqua potabile, sulla sede stradale di Camaro superiore, precisamente nel Viale Padre Ruggeri, la lunga arteria che conduce al complesso Mito". L'allarme arriva dal consigliere della 3. Circoscrizione Alessandro Geraci. "Acqua potabile che si disperde inutilmente, la stessa, che fino a qualche mese fa ha fatto tanto discutere per le conclamate carenze in tutta la città, ma che evidentemente non sembra più interessare all’ azienda di viale Giostra. Oltre all’ evidente spreco, - prosegue Geraci - da quasi tre settimane sta mettendo a rischio automobilisti e motociclisti in quanto il manto stradale si è totalmente deteriorato con voragini sparse in tutta la tratta, che oltretutto non è nuova a rotture della rete idrica, come dimostrano i vari rattoppi di asfalto qua e la".