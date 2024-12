Messina, che frittata a Contesse! Furgone perde il carico di uova

Singolare incidente stamattina in via Contesse all'incrocio con via Adolfo Celi. A causa dell'apertura dello sportello posteriore un furgone, che stava rifornendo di uova alcuni esercizi commerciali della zona sud, ha perso parte del carico che si è riversato sull'asfalto. Sul posto è giunta la Polizia Municipale, con in testa il comandante Giovanni Giardina. Dai controlli è emerso che il furgone era privo di assicurazione e revisione. Pertanto sia il mezzo che la merce sono stati posti sotto sequestro.