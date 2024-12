A Capo d'Orlando c'è una colonnina per le auto elettriche che... inquina il paesaggio

Installata davanti al cineteatro comunale “Rosso di San Secondo” di Capo d’Orlando una colonnina per le auto elettriche e una pioggia di contestazioni investe Palazzo Europa. Tutti gridano, infatti, all’inquinamento paesaggistico e, così, è immediata la marcia indietro.

«Abbiano già bloccato l’assegnazione del sito e tra qualche settimana la colonnina sarà tolta e spostata in un altro posto». A dirlo è il vicesindaco con delega alle Manutenzioni Aldo Sergio Leggio.

Cosa sia successo però nel rilascio di autorizzazioni e visti è un vero mistero ma il fatto che ci sia stato un ripensamento è stato accolto con soddisfazione dell’opinione pubblica. Già Legambiente Nebrodi, con il suo storico esponente Salvatore Granata, aveva fatto sentire la sua voce di dissenso ed in un comunicato stampa si legge che il sito «non è il posto più adatto per una colonnina di ricarica. Basterebbe spostarla di una decina di metri nello slargo del lungomare Andrea Doria dove ci sono già stalli per la sosta. Ovviamente dotare il comune di impianti di ricarica contribuisce a far preferire le auto elettriche su quelle a combustione interna ma la loro distribuzione sul territorio deve essere pianificata con cura. Crediamo che con un poco di attenzione e buon senso si possa trovare un punto di equilibrio tra l’installazione delle colonnine, la libera circolazione stradale ed il decoro di alcuni edifici significativi. Fidiamo, perciò, in un intervento correttivo da parte dell’amministrazione comunale».

Intervento correttivo già annunciato e che, sicuramente, sarà di monito per l’installazione di nuove colonnine.