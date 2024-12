Taormina, funivia h24 domani e a Capodanno

Funivia non stop a Capodanno a Taormina. Per incentivare il turismo, e offrire a turisti e vacanzieri un servizio migliore ed adeguato alle loro esigenze, l’impianto a fune che collega il centro storico alla zona a mare di Mazzarò e viceversa incrementerà l’orario di esercizio nelle giornate del 31 dicembre e dell’1 gennaio.

L’Azienda servizi municipalizzati ha infatti deciso che le cabine della funivia saranno in attività dalle 8 di domani e fino alla mezzanotte di mercoledì, ovvero h24 senza interruzioni, con corse ogni 15 minuti che comunque saranno implementate qualora vi sia la presenza di un maggior numero di utenti che chiede di poter accedere al servizio.

La decisione di prolungare il mantenimento in attività dell’impianto di collegamento oltre il normale orario, ossia dalle 8 alle 20, è stata adottata per incentivare le presenze nella Perla dello Ionio e agevolare la mobilità all’interno della città.

Fino a novembre la funivia è stata utilizzata da 1.027.385 utenti e le previsioni di Asm a fine 2024 sono di 1.109.576 passeggeri, con un incremento del 33,6% rispetto al 2023; gli incassi fino al 30 settembre sono stati pari a 4.172.592 euro e la stima al 31 dicembre è di 5.549.547 euro, con un aumento del 68,12% rispetto all’anno precedente.

Di recente l’Azienda servizi municipalizzati e il consiglio comunale hanno approvato nuove tariffe e biglietti, che entreranno in vigore a partire dall’1 gennaio, anche per la funivia: biglietto singola corsa 2 euro (residenti), biglietto andata e ritorno 3,50 euro (residenti), biglietto singola corsa 6 euro (non residenti), biglietto andata e ritorno 10 euro (non residenti) e il biglietto integrato bus+funivia al costo di 7 euro, valido per una corsa su mezzo gommato e una corsa sull’impianto a fune.