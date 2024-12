Santa Teresa di Riva, anziana truffata con il metodo del falso carabiniere: arrestati due campani di 43 e 46 anni

Nei giorni scorsi, i Carabinieri delle Stazioni di Santa Teresa di Riva (ME) e di Riposto (CT) hanno scoperto una truffa consumata ai danni di un’anziana donna. La vittima, una 86enne di Santa Teresa di Riva, è stata contattata telefonicamente, con il “metodo del falso Carabiniere”, da un interlocutore che era riuscito a convincerla a farsi consegnare denaro e preziosi in suo possesso. Per persuaderla, è stato inscenato un falso incidente stradale in cui sarebbe stato coinvolto il figlio, con la richiesta di una finta cauzione per evitare l’arresto del parente. Spaventata e preoccupata, la donna ha ceduto 600 euro e un bracciale in oro ai due individui che si sono poi presentati davanti al portone di casa sua, fingendo di essere appartenenti all’Arma.

Sono stati i familiari della malcapitata donna ad avvisare i Carabinieri, al numero di pronto intervento del 112, quando si sono accorti di essere stati anche loro vittime di un inganno che li aveva direttamente coinvolti. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, infatti, i truffatori avevano contattato anche le utenze telefoniche della figlia e della nipote che in quel momento si trovavano in casa con l’86enne e, con il chiaro intento di isolare l’anziana e l’architettato inganno del falso incidente del loro parente, le avevano indotte ad uscire in quanto convocate presso in caserma.