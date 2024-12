Rassegna stampa 30-12-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

-De Luca-Basile e l’asse con... Schifani: chiude col botto l’anno della politica messinese (sostituire pezzo attuale)

In città

-Area ex Magazzini generali a Messina: cartolina... con immondizia

-Pista “Capo Peloro”, lavori al via a Messina dal 12 gennaio

in provincia

-Maxiemendamento alla Finanziaria: al comprensorio ionico messinese 3,4 milioni di euro

-Personale adeguato alle esigenze, la Fials difende il Cutroni Zodda di Barcellona