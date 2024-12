Morti sospette a Messina: sopralluogo al Papardo rinviato al 7 gennaio

Tutto nuovamente sospeso e sopralluogo rinviato al 7 gennaio. Per un'altra eccezione difensiva. Nel procedimento sulle morti sospette all'ospedale Papardo, che aveva portato al clamoroso sequestro delle due sale operatorie della Cardiochirurgia, era previsto per questa mattina alle 10 un nuovo sopralluogo tecnico per il prelievo di campioni nelle due strutture. Ma il difensore di uno dei nuovo indagati, l'ex direttore sanitario Trimarchi, l'avvocato Bonni Candido, ha eccepito l'omessa citazione del responsabile civile, in questo caso l'ospedale Papardo, che non avendo preso parte alle operazioni in futuro, nell'eventualità di una chiamata in giudizio, avrebbe potuto chiedere l'estromissione. All'eccezione si sono associati tutti i difensori, e l'istanza è stata accolta dalla Procura. Quindi sono state sospese le operazioni per citare anche il Papardo, e tutto è stato rinviato al 7 gennaio.