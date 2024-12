Messina: futuro incerto per i lavoratori Benetton e Conbipel. La UIL chiede un intervento urgente al MISE

Il clima di festa a Messina è oscurato dall’angoscia per centinaia di lavoratori. La chiusura dei negozi Benetton e Combipel, due marchi storici del commercio cittadino, getta un’ombra pesante sulla città e sul suo tessuto economico, già fragile.

Il caso Benetton: divergenze e chiusure

La chiusura dei punti vendita Benetton era nell’aria da settimane, conseguenza di una disputa economica complessa tra il gruppo Benetton e le società di ramo d'affitto gestite dal gruppo Venturato. Questioni legate ai contratti di affitto e difficoltà economiche hanno portato alla sospensione dei lavoratori e alla definitiva chiusura dei negozi.

L’impatto della chiusura non si limita a Messina, ma coinvolge altre località in Sicilia, come Taormina e Capo d’Orlando, e colpisce anche le città di Palermo e Catania.

Combipel: un futuro appeso a un filo

La situazione per i lavoratori di Combipel è ancor più critica. Il marchio, acquistato oltre due anni fa dalla società londinese BTX, si trova sommerso dai debiti, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro in tutta Italia, inclusa Messina. Il Ministero dello Sviluppo Economico è attualmente impegnato nella ricerca di un nuovo acquirente per evitare il collasso definitivo dell’azienda, ma il processo è complesso e il tempo stringe.