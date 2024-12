Maxiemendamento alla Finanziaria: al comprensorio ionico messinese 3,4 milioni di euro

I cosiddetti “contributi territoriali”, confluiti nel maxiemendamento collegato alla Finanziaria regionale approvata sabato all’Ars, regalano 3,4 milioni di euro al comprensorio ionico.

Su proposta dal deputato Giuseppe Lombardo (“Sud chiama Nord”), sindaco di Roccalumera, previsto un ristoro di 500.000 euro per i comuni interessati dal raddoppio ferroviario, ossia Scaletta Zanclea, Itala, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Furci Siculo, S. Teresa di Riva, Savoca, S. Alessio Siculo, Letojanni e Taormina: somme assegnate a ciascun comune in parti uguali per rigenerazione urbana ed attività di sorveglianza ambientale per tutte le fasi di cantierizzazione.

Novità per il Parco archeologico Naxos-Taormina: per sostenere i servizi di viabilità, sicurezza, decoro, raccolta rifiuti e promozione turistica del Comune di Taormina non si applicherà più al Parco il tetto di 600.000 euro di somma massima annua, introdotto dalla legge regionale 8 del 2023, derivante dal versamento ai Comuni del 15% degli incassi della vendita dei biglietti d’ingresso ai siti.

Per finalità istituzionali 200.000 euro a S. Teresa di Riva in qualità di Comune capofila dell’Area Interna “Santa Teresa di Riva e delle Valli Joniche” e 25.000 euro a Mandanici per il ripiano del debito pregresso inerente i consumi energetici. Per promozione turistica, sportiva, culturale e attività di marketing 50.000 euro a Letojanni per iniziative di promozione turistica, 50.000 euro a Fiumedinisi per l’organizzazione della festa della Vara, 35.000 euro a Savoca per interventi di promozione e valorizzazione territoriale per l’incremento del movimento turistico, 25.000 euro a Taormina per l’organizzazione dell’evento “Atena Nike” e 25.000 euro a S. Alessio Siculo per la realizzazione di interventi di promozione turistica.

Tra i contributi straordinari nel settore dell’energia, dell’acqua e dei rifiuti 400.000 euro a Nizza di Sicilia per l’impianto di potabilizzazione dell’acqua, come anticipato ieri.

Tante le somme erogate dal Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti: Giardini Naxos 700.000 per riqualificazione urbana; Roccalumera 600.000 euro per riqualificazione urbana aree degradate lungomare “Cristoforo Colombo”; Castelmola incassa 375.000 euro di cui 100.000 euro per riqualificazione urbana e del patrimonio comunale, 100.000 euro per riqualificazione immobile in piazza Sant’Antonio, 100.000 euro per recupero e riqualificazione lavatoi centro storico, 50.000 euro per manutenzione dell’acquedotto e 25.000 euro per completamento illuminazione contrade Petralia, Ogliastrello e campo sportivo; a S. Domenica Vittoria 290.000 euro per riqualificazione campo da calcio piazza Aldo Moro e piazzetta antistante e 125.000 riqualificazione urbana e rigenerazione patrimonio comunale; S. Alessio Siculo 150.000 euro messa in sicurezza manto stradale e tratto di strada Giletto-Leone; Graniti 80.000 euro completamento cappella funeraria monumentale “Giuseppe Mazzullo”; Mongiuffi Melia 75.000 lavori di rigenerazione urbana e riqualificazione del cimitero; Antillo 70.000 euro completamento accesso cimitero con abbattimento barriere architettoniche; Scaletta Zanclea 50.000 euro consolidamento strutturale e ampliamento servizi castello Rufo Ruffo; Pagliara 25.000 euro manutenzione e miglioramento sicurezza stradale; Gaggi 25.000 euro manutenzione patrimonio comunale; Alì Terme 25.000 euro manutenzione straordinaria biblioteca comunale.