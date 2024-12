Messina, il vertice di Atm replica alle criticità sollevate da Faisa-Cisal, Orsa e Fit-Cisl: «L’accordo di secondo livello frutto di un confronto costruttivo»

L’accordo di secondo livello, il sistema di premialità, il clima in azienda. Sono le criticità dell’Atm messe in evidenza nel corso di una conferenza stampa dai segretari di Faisa-Cisal, Orsa e Fit-Cisl che hanno fatto il punto sulla situazione. Dal quadro tracciato dalla tre sigle è emersa preoccupazione per i lavoratori. Ai sindacati risponde la presidente di Atm, Carla Grillo con una nota. Il punto di partenza sono le criticità per l’accordo di secondo livello che le tre sigle non hanno firmato del tutto. «Eppure, tale posizione, appare alquanto pretestuosa, considerato che - come ricordato dalle sigle sindacali sopra indicate - l’Azienda e tutte le organizzazioni sindacali hanno raggiunto un accordo su 20 punti su 23. Segno questo, unito alla circostanza che altre 3 sigle sindacali hanno sottoscritto l’accordo, che lo stesso presenta elementi condivisibili sia dal lato datoriale che da quello dei lavoratori» sostiene la presidente di Atm.